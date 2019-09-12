Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп положительно оценил решение Верховного суда об ужесточении миграционной политики США. Судебный вердикт он прокомментировал в своем Twitter.

Дональд Трамп Gage Skidmore

Глава США написал о «большой победе» — решении Верховного суда ограничить предоставление убежища. Суд одобрил соответствующий указ Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле американские власти предложили отказывать в убежище мигрантам, которые не попытались получить его в третьих странах, через территорию которых попали в США.

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