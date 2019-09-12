Пекин, , 08:30 — REGNUM Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов подписали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Главы государств также подписали меморандум о взаимопонимании в рамках плана сотрудничества по сопряжению государственных программ «Нурлы жол» и «Экономического пояса шёлкового пути».

Кроме того, стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве по предоставлению Казахстану суперкомпьютера, а также ряд соглашение по экспорту казахстанского молока, льна и шерсти. Всего в рамках переговоров было подписано десять документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в рамках официального визита в Пекин президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

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