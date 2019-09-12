Абакан, , 08:26 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов встретился с новыми депутатами Верховного совета Евгением Челтыгмашевым и Матвеем Дреевым, попавшими в парламент по результатам дополнительных выборов 8 сентября. Как сообщили ИА REGNUM 12 сентября в республиканском правительстве, Коновалов пожелал избранным депутатам плодотворной работы.

«Считаю, что в дальнейшем будем эффективно взаимодействовать на благо республики и её жителей», — сказал Валентин Коновалов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии в единый день голосования проходили дополнительные выборы депутатов Верховного совета и выборы в органы местного самоуправления.

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