Иркутск, , 08:24 — REGNUM В Иркутской области избирательный процесс не ограничился одним днём — 8 сентября 2019 года. Как сообщает областной избирком, уже 20 сентября в Тайшетском районе пройдут выборы главы Бирюсинского муниципального образования.

Дело в том, что день голосования, ранее назначенный на 8 сентября, пришлось отложить из-за одного единственного имеющегося на тот момент претендента. К сегодняшнему дню зарегистрировались уже двое: Андрей Ковпинец («Единая Россия») и Анатолий Мокшанцев (ЛДПР). Помимо этого в ПРиангарнье предстоит избрать главу Зареченского МО. Но там пока зарегистрирован один кандидат — самовыдвиженец Анастасия Кузнецова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования жители Иркутской области участвовали в 68 муниципальных избирательных кампаниях. Они состоялись при общей явке 30,4%. На выборах мэров и глав (30 кампаний) избраны 14 представителей от «Единой России», шесть — от КПРФ, два — от ЛДПР, один — от «Гражданской Платформы», семь — самовыдвиженцев.