Киев, , 08:23 — REGNUM Посол Чехии на Украине Радек Матула был вызван в министерство иностранных дел Украины для дачи объяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинских общественных организаций, сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства.

«Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее президент Чехии встретился с представителями русинского этноса, который проживает на территории нескольких стран, включая Словакию и Украину. Земан пообещал им обсудить проблемы русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, речь шла о предоставлении большей автономии Закарпатью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» София Федина, комментируя нашумевшую встречу с представителями русинских организаций, обвинила Милоша Земана в работе на Кремль.

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