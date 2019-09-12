Тбилиси, , 07:56 — REGNUM Вступление Грузии в НАТО может привести к конфликту, который уничтожит страну. Об этом 11 сентября заявила бывший спикер парламента Грузии, лидер партии «Единя Грузия — движение за свободу» Нино Бурджанадзе, передает телеканал TV Pirveli.

По её словам, если Грузия вступит в НАТО, то Тбилиси может забыть об Абхазии и Южной Осетии. В частности, после вступления на территории страны появятся военные базы североатлантического альянса, отметила Бурджанадзе.

«Любой конфликт, в том числе и небольшой, уничтожит Грузию. Мы делаем все то, чего избегают все страны, — превращаем Грузию в место противостояния двух слонов», — добавила политик. По её мнению, единственным выходом из ситуации является налаживание прямого диалога с Москвой.

Напомним, 10 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Андрес фог Расмусен заявил, что Грузия должна решить, готова ли она вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

Читайте ранее в этом сюжете: Запад начал подготовку Грузии к отказу от Абхазии и Южной Осетии