Южно-Сахалинск, , 08:00 — REGNUM Вступивший в должность губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился назначить бывшего заместителя главы МИД РФ Григория Карасина членом Совфеда от Сахалина.

«Я подписываю первый указ в должности губернатора Сахалинской области о назначении Григория Карасина членом Совета Федерации по Сахалинской области», — сказал Лимаренко.

В свою очередь, Карасин пообещал, что сделает все для того, чтобы Сахалинская область и Курилы стали визитной карточкой России.

Как сообщало ИА REGNUM, Григорий Карасин в МИД РФ курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ. Он также отвечал за работу с Федеральным собранием, общественными организациями, курировал законопроектную деятельность МИД РФ. 10 сентября, президент России Владимир Путин освободил Карасина от должности в МИД РФ.

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