Яунде, , 07:59 — REGNUM Президент Камеруна Поль Бийя объявил о планах проведения крупных переговоров по прекращению конфликта в англоязычных регионах страны, где боевики-сепаратисты требуют независимости, заявляя о притеснениях со стороны франкоговорящего большинства. Об этом сообщает ВВС Africa.

Согласно данным BBC, 86-летний лидер заявил, что переговоры будут проходить под председательством премьер-министра и при участии политиков, вооруженных групп сепаратистов и жертв конфликта.

«Диалог в основном будет касаться ситуации в Северо-Западном и Юго-Западном регионах. Поскольку он будет сосредоточен на вопросах национального интереса, таких как национальное единство, национальная интеграция и совместная жизнь, очевидно, что он будет касаться не только населения этих двух регионов», — заявил президент.

Бийя, который находится у власти с 1982 года, сказал, что до начала переговоров в конце месяца будут проведены предварительные консультации.

«В ближайшие дни делегации также будут направлены на встречу с диаспорой, чтобы ее представители могли внести свой вклад в дискуссию по урегулированию кризиса», — отметил Бийя. По сообщению информационного агентства AFP, президент повторил свое предложение о помиловании всем сепаратистам, которые добровольно сложили оружие.

Глава ООН Антониу Гутерриш приветствовал это объявление, призвав всех камерунцев принять участие в диалоге.

Заявление Бийи породило оптимистичный настрой на то, что все может вернуться к нормальной жизни. Однако его предложение мира было отвергнуто сепаратистами, которые говорят, что они в ужасе от «безжалостного безразличия», которое президент и его режим проявляли к кризису.

Политические наблюдатели отмечают, что первоначально Бийя надеялся, что бойцам-сепаратистам не хватит сил для продолжительного сопротивления, и их требования со временем отпадут сами собой. Однако сепаратисты были непреклонны, что вынудило президента сменить тактику.