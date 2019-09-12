Киев, 12 сентября 2019, 07:53 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слухи о своей отставке, сообщил 11 сентября ресурс theBabel.
В МВД Украины информацию об отставке Авакова назвали фэйком. Также свою отставку не подтвердил и первый заместитель Авакова Вячеслав Аброськин.
Напомним, ранее в нескольких telegram-каналах появилась информация о том, что министр внутренних дел Украины ушёл в отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали, что новые власти Украины сохранили на посту Авакова из-за его влияния на процессы в стране, кроме того, появилась информация, что экс-президент Украины Пётр Порошенко может готовить государственный переворот.
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