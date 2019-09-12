Киев, , 07:53 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал слухи о своей отставке, сообщил 11 сентября ресурс theBabel.

«У этого президента моё заявление об отставке — будет всегда на столе», — рассказал он.

В МВД Украины информацию об отставке Авакова назвали фэйком. Также свою отставку не подтвердил и первый заместитель Авакова Вячеслав Аброськин.

«Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего десять тонн», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее в нескольких telegram-каналах появилась информация о том, что министр внутренних дел Украины ушёл в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты рассказали, что новые власти Украины сохранили на посту Авакова из-за его влияния на процессы в стране, кроме того, появилась информация, что экс-президент Украины Пётр Порошенко может готовить государственный переворот.

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