Сеул, , 07:45 — REGNUM Более 200 граждан Южной Кореи получили документ, подтверждающий одобрение их поездок в КНДР правительством страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

По их словам, в период с 16 августа по 10 сентября было выдано 208 сертификатов.

Ранее власти США отменили безвизовый режим для тех, кто посещал КНДР после 1 марта 2011 года или пребывает в стране до сих пор. По оценкам специалистов, данный запрет затронул более 37 тыс. граждан Южной Кореи.

По новым визовым правилам США, лица посетившие КНДР должны получить сертификат, подтверждающий цель их поездки на Север.