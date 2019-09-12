Канберра, , 10:12 — REGNUM Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) в четверг, 12 сентября, опубликовало заявление семей Джоли Кинг и Марк Фиркин, заключенных в тюрьму Evin в Тегеране. В заявлении содержится просьба об их немедленном освобождении, сообщает агентство Daily Mail.

«Наши семьи надеются увидеть Марка и Джоли дома живыми и невредимыми как можно скорее, — говорится в заявлении. — Более пока мы ничего не можем сказать и просим СМИ уважать нашу частную жизнь в это трудное время».

Джоли Кинг и Марк Фиркин из Перта (Западная Австралия) в течение последних 10 недель находятся в заключении в тюрьме Evin. Пара была арестована за запуск беспилотника вблизи Тегерана, сообщил на странице в Twitter главный редактор иранского телецентра Manoto TV Пури Зераати.

Он сообщил, что задержанные еще не предстали перед судом, и их семьи называют произошедшее «недоразумением», так как «Джоли Кинг и ее жених Марк Фиркин не знали об иранском законе, который запрещает полеты беспилотников без лицензии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое жителей Австралии, двое из которых имеют британские паспорта, были задержаны в Иране предположительно, за то, что они обустроили кемпинг в военной зоне в районе Джаджруд в провинции Тегеран.