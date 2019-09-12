Канберра, , 07:43 — REGNUM Для предотвращения опиоидного кризиса Австралия должна сделать ставку на расширение сотрудничества с властями КНР в сфере борьбы с наркотиками, вместо санкций против китайских компаний, производящих опиоиды, заявили сотрудники Австралийского института стратегической политики (ASPI) Джон Койн и Женевьева Фили в статье для издания The Strategist.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В США продолжает бушевать опиоидная эпидемия, и нет никаких признаков её ослабления. В 2017 году более 70 тыс. граждан США умерли от передозировки наркотиков, при этом в 40% случаев смерть была связана с использованием синтетических опиоидов, таких как фентанил. Большинство синтетических опиоидов, потребляемых в США, производятся в лабораториях материкового Китая», — заявили Койн и Фили.

Эксперты считают, что по мере роста собственной проблемы с фентанилом в Австралии правительству премьер-министра Скотта Моррисона необходимо разработать свою стратегию по сокращению поставок опиоидов и решить, будет ли она опираться на санкции или сотрудничество с китайскими властями.

«По нашему мнению, санкции против китайских производителей фармацевтической и химической продукции оказались бы очень громоздкими, ими трудно было бы управлять. Размеры и непрозрачность китайской индустрии нелегальных наркотиков и её цепочек поставок осложнят процесс эффективного применения санкций. Процесс выявления и мониторинга организаций, а также отдельных лиц, занимающихся производством незаконных синтетических наркотиков в Китае, без помощи со стороны правительства Китая, окажется ресурсоёмким и сложным», — отметили эксперты.

В статье говорится, что вместо санкций Австралии стоит направить ресурсы на проверку входящей почты, особенно посылок из Китая, а также небольших посылок, заказанных на «чёрных онлайн-рынках».

«Австралия также может сосредоточить своё внимание на развитии существующих двусторонних договоренностей по обеспечению правопорядка и пограничного контроля», — считают сотрудники Австралийского института стратегической политики.

Напомним, фентанил в 50 раз сильнее героина. В ежегодном австралийском отчёте о случаях передозировки за 2019 год, который выпускает исследовательский институт Пеннингтона, указано, что в 2017 году зарегистрировали 904 случая непреднамеренной смерти, которые были связаны с опиоидами, что составляет 56% от всех случаев непреднамеренной передозировки, зарегистрированных в 2019 году. В период с 2005 по 2017 год число смертельных случаев от передозировки фентанила в Австралии возросло более чем на 1000% (с 12 до 198).

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