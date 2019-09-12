Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Конгресс США может и должен остановить торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом против Китая, заявил старший научный сотрудник программы по американской экономике и глобализации в Центре Mercatus при Университете Джорджа Мейсона Дэниел Т. Грисволд в статье для издания The Hill.

По словам Грисволда, Конгресс должен доказать, что он может контролировать торговую политику США, прежде чем торговая война с КНР причинит дополнительный ущерб экономике Соединённых Штатов.

«Финансовый комитет Сената начал своевременную и важную работу. Конституция США предоставляет Конгрессу, а не президенту, полномочия вводить торговые пошлины в отношении импортных товаров и регулировать торговлю с иностранными государствами», — отметил эксперт.

Грисволд добавил, что ещё отцы-основатели США заключили, что торговая политика слишком важна, чтобы оставлять её на усмотрение президента, что, собственно, и отражено в американской конституции.

Напомним, в финансовом комитете Сената под председательством Чака Грассли (штат Айова) планируют рассмотреть законопроект осенью 2019 года, который ограничит полномочия президента США в сфере введения торговых пошлин. Предлагается ограничить возможность использования президентом раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года, разработанного в целях обеспечения национальной безопасности. Трамп использовал этот закон для защиты американских производителей стали.

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