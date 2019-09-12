Оренбург, , 07:31 — REGNUM Из Оренбургской области за пределы России за восемь месяцев депортированы около 200 иностранных граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

В ведомстве отметили, что львиная доля выдворенных иностранцев — это трудовые мигранты из Узбекистана и Таджикистана, у которых отсутствовали документы для проживания и работы на территории России.

В отношении нарушителей решения выносили суды, а приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу Российской Федерации. Депортированным гражданам запрещен в въезд в Россию в течение пяти лет.