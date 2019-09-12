Берлин, , 07:30 — REGNUM В начале недели в Берлине в неформальной обстановке с почестями был принят известный участник протестов в Гонконге Джошуа Вонг. 11 сентября посол Китая в Берлине Ву Кен заявил, что эта встреча будет иметь «негативные последствия для двусторонних отношений» с Германией. Об этом пишет газета Bild.

Министерство иностранных дел КНР вызвало для объяснений германского посла Клеменса фон Гётце. Посол Ву Кен назвал протестующих в Гонконге против властей «жестокими преступниками, близкими к террористам», а для немецкой стороны они — «борцы за свободу» и никак иначе.

Всего неделю назад федеральный канцлер Германии Ангела Меркель побывала с трехдневным визитом в Пекине, который завершился подписанием нескольких бизнес-соглашений. Например, немецкая страховая компанияAllianz SE заключила договор о намерениях «о всестороннем сотрудничестве"сБанком Китая, а компания Siemens AG — с китайским производителем электроэнергии. Однако эти соглашения были заключены до того, как состоялось рукопожатие 22-летнего Вонга и министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса. Китай является крупнейшим торговым партнером Германии, в 2018 году страны обменялись товарами на сумму около €200 млрд. Что, если Китай захочет мести за позицию Германии в вопросе протестов? Таким вопросом задаетсяBild.

11 сентября Джошуа Вонг выступил с речью в университете Гумбольдта, а также ответил на вопросы немецких и американских журналистов на федеральной пресс-конференции. 12 сентября он вылетит в Нью-Йорк, а затем отправится в Вашингтон.

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