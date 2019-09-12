Париж, , 07:25 — REGNUM Формулировка названия портфеля нового еврокомиссара, ответственного за миграцию и «защиту европейского образа жизни», вызвала вопросы у представителя французского правительства Сибет Ндиай, сообщает Le Figaro.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен объявила, что Маргаритис Схинас из Греции будет отвечать за этот очень деликатный вопрос, и его миссия будет заключаться в «защите нашего европейского образа жизни».

Объявление вызвало критику со стороны зеленых и социал-демократов в Европейском парламенте, а также неправительственных организаций.

«Этот заголовок вызывает вопросы, даже в том случае, когда объем портфеля не отличается от предыдущего», — заявила представитель французского правительства Сибет Ндиай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики Франции Бруно Ле Мэр и министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен получили анонимные письма с угрозами.

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