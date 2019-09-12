Москва, , 07:24 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщается на сайте Кремля.

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Российско-израильские переговоры пройдут в Сочи. Нетаньяху прибудет в Россию с рабочим визитом.

Главы двух государств намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассмотреть вопросы сотрудничества.

Как сообщало, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Сочи запланировал встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

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