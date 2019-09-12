Абакан, , 07:21 — REGNUM Уровень подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса Хакасии к зиме на сегодняшний день составляет 93,9%. Такая информация прозвучала 11 сентября на селекторном совещании по подготовке к предстоящему отопительному сезону под руководством главы Хакасии Валентина Коновалова.

Котельная Katanay

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, по словам министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова, котельные готовы к зиме на 91,2%, жилищный фонд — на 90%. Уровень подготовительной работы тепловых сетей оценили на 97,1%, водопроводных сетей — на 97,5%.

Напомним, в Хакасии из-за долгов потребление электроэнергии до уровня аварийной брони введено на семи котельных. Однако власти региона утверждают, что эти ограничения позволяют готовиться к зиме.

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