Багдад, , 07:22 — REGNUM В столице Ирака, городе Багдад спустя несколько лет вновь открылось представительство Иракского Курдистана, об этом 12 сентября сообщает BasNews.

Глава представительства Фарис Исса в комментарии изданию подчеркнул, что целью работы офиса будет установление прочных контактов между Эрбилем и Багдадом с целью окончательного преодоления конфликта.

«Мы хотим сделать представительство Курдской автономии в Багдаде местом, позволяющим решать все спорные вопросы для всех курдских фракций», — подчеркнул Исса.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, что вызвало резкое охлаждение в отношениях между Эрбилем и Багдадом, которое до сих пор не преодолено.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Иракского Курдистана назначил двух своих заместителей