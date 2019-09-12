Магадан, Магаданская область, , 05:56 — REGNUM Депутаты гордумы столицы Магаданской области обсуждают изменения в Устав города, которые смягчат их ответственность за недостоверные декларации о доходах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Инициаторы предлагают при выборе меры ответственности учитывать суммы неуказанных по разным причинам в декларациях доходов. Например, не указал депутат выплаты по листку нетрудоспособности своей супруги. Это не большие средства, а вот если скрыл доход на миллионы рублей, тогда это другое дело.

Предлагается выносить в «мелких» случаях предупреждение, а не сразу сдавать мандат.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы депутатов Колымы довольно внушительные и растут с каждым годом — от 310 млн до 1,8 млрд рублей.