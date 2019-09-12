Пекин, , 05:34 — REGNUM Высокопоставленный китайский законодатель Ли Чжаньшу встретился с председателем парламента Молдавии Зинаидой Гречаный, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли поблагодарил Гречаный за ее поздравления по случаю 70-летия со дня основания КНР, а также поддержку Китая в фундаментальных вопросах.

По его словам, крупные достижения в экономическом и общественном развитии Китая, осуществленные за последние 70 лет, стали возможны благодаря лидерству Компартии Китая.

По словам Ли, ВСНП готов сотрудничать с парламентом Молдавии по вопросам двусторонних обменов в различных сферах, направленных на совместное строительство «Нового Шелкового пути».

Гречаный, в свою очередь отметил, что Молдавия придает огромное значение отношениям с Китаем и намерена принять активное участие в проекте «Нового шелкового пути». По ее словам, Молдавия надеется на укрепление взаимодействия с ВСНП во имя развития дружественного сотрудничества с Китаем во всех сферах.