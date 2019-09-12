Ужгород, Украина, 12 сентября 2019, 05:08 — REGNUM Закарпатская область на западе Украины сообщила, что у нее есть потенциал и надежды на сотрудничество с китайскими предприятиями, заявил и.о. главы Закарпатской областной государственной администрации Иван Дуран, передает 11 сентября агентство Синьхуа.
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Дуран пригласил китайских предпринимателей осуществлять совместные проекты с украинскими, а также очертил целый ряд потенциальных направлений для взаимодействия — строительство аэропортов, дорог, спортивных сооружений, а также сферу туризма и отдыха.
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Китайский посол поблагодарил Дурана за приглашения и предложения, отметив, что вся предоставленная информация будет тщательнейшим образом проверена.
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