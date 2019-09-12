Ужгород, Украина, , 05:08 — REGNUM Закарпатская область на западе Украины сообщила, что у нее есть потенциал и надежды на сотрудничество с китайскими предприятиями, заявил и.о. главы Закарпатской областной государственной администрации Иван Дуран, передает 11 сентября агентство Синьхуа.

«Наш регион уникальный, потому что граничит с четырьмя странами Евросоюза и обладает необычными природными ресурсами, а также климатом, который подходит для развития туризма», — заявил Дуран во время встречи с послом КНР на Украине Ду Вэем в городе Ужгород.

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Дуран пригласил китайских предпринимателей осуществлять совместные проекты с украинскими, а также очертил целый ряд потенциальных направлений для взаимодействия — строительство аэропортов, дорог, спортивных сооружений, а также сферу туризма и отдыха.

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«Я надеюсь, что ваш визит придаст толчок развитию Закарпатья и Украины в целом», — заявил Дуран, пригласив китайских бизнес посетить инвестиционный форум «Транскарпатия — Бизнес в центре Европы», который пройдет в Ужгороде в октябре текущего года.

Китайский посол поблагодарил Дурана за приглашения и предложения, отметив, что вся предоставленная информация будет тщательнейшим образом проверена.

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