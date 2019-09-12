Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом американский лидер рассказал на своей странице в Twitter.

«Отлично поговорил по телефону с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, президентом Мексики, обсудили вопрос безопасности на южной границе США и на ряд других тем, интересующих наши страны. Южная границе крепнет, несмотря на наветы демократов», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что представители Демпартии США не стремятся устранять дыры в законодательстве по предоставлению убежищ нелегальным мигрантам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп отметил ощутимое снижение потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты с мексиканской территории. По его словам, число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в США, снизилось на 92,2% в период с мая по сентябрь 2019 года.

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