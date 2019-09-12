Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Минутой молчания почтили память погибших в ходе теракта 11 сентября 2001 г. американский президент Дональд Трамп и его жена Меланья, передаёт C-Span.

На памятной церемонии в Белом доме раздались три удара колокола в память о погибших. Затем была объявлена минута молчания. В стенах Пентагона президент Штатов произнёс речь, в которой пообещал, что имена жертв теракта не будут забыты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Трамп объявил Днём патриота. В этот день в память о погибших во время 9/11 официальные учреждения в США приспустили флаги.

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