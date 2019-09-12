Абуджа, , 03:43 — REGNUM Девять военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения исламистов на военную базу на северо-востоке страны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в нигерийских спецслужбах.

Сообщается, что боевики-радикалы напали на военную базу в Гудумбале штата Борно, который больше всего страдает от нападений исламистов. Атака радикальных исламистов была отбита, однако армия Нигерии понесла потери — погибли девять солдат. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября террористы из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную колонну в Нигерии. По предварительным данным, погибли несколько солдат, повреждены транспортные средства и вооружения.

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