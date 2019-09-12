Нью-Йорк, США, , 03:40 — REGNUM Идея израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявить часть западного берега реки Иордан территорией Израиля ещё сильнее осложнит ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил в своём заявлении генсек ООН Антониу Гутерриш.

Гутерриш отметил, что заявление Нетаньяху по Иорданской долине говорит о том, что Израиль готов пренебречь международным правом. При этом незатихающий ближневосточный конфликт это только усилит.

Напомним, Нетаньяху 10 сентября заявил, что собирается объявить часть западного берега реки Иордан израильской территорией, а также аннексировать северную оконечность Мёртвого моря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, это заявление осудили в Москве, а также в ЕС и на Ближнем Востоке.

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