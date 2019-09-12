Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Ужесточение миграционной политики США одобрено Верховным судом этой страны, сообщается на сайте суда.

Речь идёт об июльской инициативе американской администрации отказывать в убежище мигрантам, не попытавшимся сначала получить убежище в третьих странах, через которые они добираются до Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон в июле предложил не давать таким мигрантам убежища, прежде чем они не запросят его в третьих странах. Но этой инициативе не дали ход, поскольку против неё выступил суд в Сан-Франциско.

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