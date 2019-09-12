Лондон, , 02:38 — REGNUM Выход Великобритании из состава Евросоюза без предварительной сделки (так называемый «жесткий Brexit») может обернуться для страны дефицитом продуктов питания, медикаментов и массовыми протестами. Об этом свидетельствует план подготовки британского правительства к сценарию выхода из ЕС без соглашения.

План под названием Yellowhammer был опубликован под давлением оппозиции в парламенте. В документе сценарий, при котором Соединенное Королевство будет испытывать перебои с поставками продуктов, медикаментов, массовые протесты, назвал «наихудшим сценарием» при «жестком Brexit». В частности, говорится, что риск дефицита может вызывать панику среди населения и массовую скупку продовольствия впрок. Также отмечается, что могут возникнуть с поставками товаров из-за рубежа — грузовики будут задерживаться на переходе через Ла-Манш до трех дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, позволяющий отсрочить выход страны из ЕС. Ранее оппозиция в британском парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit, в случае отсутствия предварительного соглашения об условиях выхода.

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