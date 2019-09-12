Каракас, , 01:32 — REGNUM Инициатива группы стран Организации американских государств вмешаться в дела Венесуэлы, применив Межамериканский договор о взаимной помощи, угрожает целостности страны и всего континента, сообщили в пресс-службе венесуэльского МИД.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

Комментируя инициативу, с которой выступила организация, в Каракасе заявили, что упомянутый договор был в своё время навязан Латинской Америке Вашингтоном.

Это было сделано, отмечает МИД, во времена холодной войны, чтобы узаконить военное вторжение в Латинскую Америку по идеологическим причинам. Но этот договор «не помог» защитить Латинскую Америку от внешней агрессии.

Так, во время конфликта Великобритании и Аргентины в 1982 г. Вашингтон не помог союзнику по Межамериканскому договору о взаимной помощи, а поддержал Лондон как партнёра по НАТО. То есть предал континент, подчёркивает венесуэльская сторона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа стран из Организации американских государств выступила с инициативой применить Межамериканский договор о взаимной помощи в связи с ситуацией в Венесуэле. Проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо поддержал идею внешнего вмешательства.

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