Киев, , 01:18 — REGNUM О вызове чешского посла в МИД Украины сообщила пресс-служба украинского ведомства.

Русины. 1920

Уточняется, что вызов посла связан со встречей чешского президента Милоша Земана с представителями «Мирового совета подкарпатских русинов».

После того, как Земан встретился с русинами, украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Чехии, а после консультаций опубликовало следующий комментарий:

«Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Земана с русинами состоялись в первых числах месяца — в связи с годовщиной подписания Сен-Жерменского договора 10 сентября 1919 г.

В СМИ появилась информация, будто чешский президент решил выступить посредником между закарпатскими русинами и украинским руководством. На Украине в связи с этим прозвучали обвинения в адрес России.

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