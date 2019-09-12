Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа начала подготовку к встрече американского лидера с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генассамблеи ООН, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США и Иран Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По их данным, Белый дом уже приступил к подготовке к встрече. Однако в настоящее время неизвестно, согласится ли Иран на переговоры пока действуют антииранские санкции США. Два источника подчеркнули, что, вероятно, Трамп присоединится к встрече Роухани и французского лидера Эммануэля Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможность встречи президентов Соединенных Штатов и Ирана на полях Генассамблеи ООН. Также американский лидер Дональд Трамп неоднократно высказывался, что готов провести переговоры с Ираном.

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