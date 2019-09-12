Париж, , 00:43 — REGNUM Анонимные письма, содержащие угрозы, получили министр экономики Франции Брюно Ле Мэру и министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен, передает телеканал BFMTV.

Письма были отправлены по адресам, где располагаются ведомства, возглавляемые этими министрами. В одном из писем находились три пули, в другом содержались угрозы «разнести» дом Ле Мэра, в котором проживает его мать. Третье письмо, отправленное министру домой, содержало угрозы убийства.

По данным журнала Le Point, министры собираются подать заявление в правоохранительные органы в связи с поступающими угрозами. Издание отмечает, что это не первый случай, когда французские министры получают подобные письма.