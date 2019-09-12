Тирасполь, , 00:36 — REGNUM «Закрытие банковских счетов приднестровских предприятий — элемент финансовой и экономической блокады Приднестровья», заявил председатель правительства ПМР Александр Мартынов на встрече с жителями Рыбницы и Рыбницкого района, передает ИА REGNUM.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Мартынова, это не просто ущерб для отдельных предприятий, «проблема гораздо шире». «Приднестровские предприятия, которым закрыли счета, являются крупными налогоплательщиками республики и теми предприятиями, которые снабжают Приднестровье валютой, импортируют в страну товары первой необходимости. Именно в адрес этих и ряда других происходит блокировка счетов со стороны банковской системы Республики Молдова», — заявил премьер.

Он отметил, что накануне представители правительства ПМР встречались с вице-премьером Молдавии Василием Шова, но никаких внятных аргументов относительно блокирования приднестровских предприятий не получили.

«Молдавские коммерческие банки, которые закрывают эти счета, в кулуарах говорят — это политическое решение, спущенное сверху. Это не что иное, как элемент финансовой и экономической блокады Приднестровья», — заявил Мартынов.

«Видимо, очень раздражает некоторых политиков то, что Приднестровье сегодня развивается, мы развиваем экономику, осуществляем самостоятельно внешнеэкономическую деятельность, через бюджет реализуем программы по поддержке населения», — добавил он.

В конце прошлой недели, напомним, молдавский коммерческий банк, в котором были открыты счета целого ряда приднестровских предприятий, заблокировал проведение всех операций. Экономическим субъектам пришло уведомление с требованием закрыть счёт. Таким образом, приднестровские импортёры не могут приобретать товары и производить расчёты с иностранными партнёрами.

В Молдавии это объяснили «борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма» и тем, что некоторые приднестровские предприятия, имеющие счета в молдавских банках, не выполнили соответствующие требования нового законодательства Молдавии с этой сфере.

Приднестровье считает аргументы надуманными и в этой связи уже провело консультации с участниками переговорного процесса по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. А президент ПМР Вадим Красносельский обратился к России в связи с блокированием счетов в Молдавии.

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