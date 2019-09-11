Москва, , 23:56 — REGNUM Утилизация российских боеприпасов, находящихся на складах в Колбасне в Приднестровской Молдавской Республике, может начаться примерно через год. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи вс молдавским коллегой Нику Попеску, передает ИА REGNUM.

Боеприпасы Mil.ru

По словам Лаврова, для этого необходимо отправить на место специальное оборудование и специалистов, а также найти финансирование. Глава МИД РФ добавил, что проблем возникнуть не должно, так как эту инициативу министра обороны России Сергея Шойгу поддержали и президент Молдавии Игорь Додон, и президент ПМР Вадим Красносельский.

Молдавский министр Попеску заявил, что Молдова приветствует эту инициативу России и выразил надежду, что этот вопрос будет обсуждаться в скорейшие сроки со всеми международными игроками под эгидой ОБСЕ.

Напомним, в ходе визита в Молдавию и ПМР 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. О своем интересе поучаствовать в этом уже заявили и США.

Справка ИА REGNUM:

На территории ПМР после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.

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