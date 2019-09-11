Москва, , 23:21 — REGNUM Совместная российско-вьетнамская рабочая группа провела в Москве третье заседание по вопросам международного военного сотрудничества, сообщает 11 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Обсуждались вопросы взаимодействия по линии структур военного управления.

Российские и вьетнамские военные обсудили направления развития сотрудничества между Россией и Вьетнамом и согласовали план дальнейших мероприятий на 2020 год.

Более подробной информации российское военное ведомство не приводит.

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