Москва, 11 сентября 2019, 23:21 — REGNUM Совместная российско-вьетнамская рабочая группа провела в Москве третье заседание по вопросам международного военного сотрудничества, сообщает 11 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Обсуждались вопросы взаимодействия по линии структур военного управления.
Российские и вьетнамские военные обсудили направления развития сотрудничества между Россией и Вьетнамом и согласовали план дальнейших мероприятий на 2020 год.
Более подробной информации российское военное ведомство не приводит.
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