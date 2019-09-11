Ереван, , 23:07 — REGNUM Посол России в Армении Сергей Копыркин сегодня, 11 сентября, подтвердил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в предстоящим 1 октября в Ереване саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пояснив, что есть решение об участии руководителей государств-членов ЕАЭС в ереванском заседании. Кроме этого, из слов Копыркина стало ясно, что эта тема муссируется некоторыми СМИ.

Сергей Копыркин azatutyun.am

«Нужно ожидать, что в октябре Владимир Путин посетит Ереван. У меня другой информации нет. Мы исходим из того, что здесь будет заседание Высшего евразийского экономического совета. И как заявил накануне в Национальном собрании Армении заместитель министра иностранных дел Армении, это было общее решение руководителей стран-членов ЕАЭС. Есть решение Высшего евразийского экономического совета о проведении заседания совета 1 октября в Ереване. Других решений не было», — сказал посол России (цитата по azatutyun. am).

На уточняющий, значит ли это, что президент Путин будет присутствовать на ереванском заседании, Копыркин ответил: «Повторяю, других решений принято не было. Всю информацию, ставящую визит президента Путина под сомнение, я получаю из СМИ, поэтому не могу комментировать подобные сообщения, потому что другой информации у меня нет. 1 октября здесь, в Ереване, состоится заседание Высшего евразийского экономического совета. Это орган, рассчитанный на уровень лидеров, президентов, в случае Армении — премьер-министра. Вот и все, ничего другого сказать не могу».

Вопрос участия Путина в ереванском саммите ЕАЭС возник, когда в некоторых ангажированных армянских СМИ появились публикации о том, что президент России может отменить свой визит в Армению.

Журналисты поинтересовались у российского посла, является ли своеобразным сигналом властям Армении тот факт, что высокопоставленные представители бывшей армянской власти, обвиняемые в Армении в тяжких преступлениях, в частности, бывший министр обороны Микаел Арутюнян, бывший глава следственной группы по делу «1 марта» Ваагн Арутюнян и бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян, фактически получают в России убежище.

«Скажите, Вы видите здесь какую-то тенденцию? Я никакой тенденции не вижу. А что, разве Погосян получил политическое убежище? У меня нет подобной информации. Если человек находится в России, это еще не означает, что он получил политическое убежище. Что касается Погосяна, то, по моим сведениям, речь идет о правовой процедуре, о предоставлении необходимых документов. По части Ваагна Арутюняна нужно обратиться в соответствующие органы. Здесь может сыграть роль вопрос гражданства или другие вопросы. Я не знаю, является ли Ваагн Арутюнян гражданином России», — отметил Копыркин.

«Повторяю, никакой тенденции нет, никакого мессиджа я не вижу. Единственный мессидж, который есть с нашей стороны, заключается в том, что Россия и Армения являются стратегическими союзниками, мы братские страны, народы. В этом вопросе позиция России не изменилась. Насколько мне известно, это соответствует подходу руководства Армении», — заявил посол России.