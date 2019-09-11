Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Трое сотрудников Белого дома написали заявления об увольнении после отставки Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности, передаёт 11 сентября Reuters.

Отставка Laborpains.org

По информации агентства, в отставку подали официальный представитель Совета по вопросам национальной безопасности Гарретт Марки, директор по коммуникациям советника по нацбезопасности Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, отвечавшая за составление графика Джона Болтона.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении уволить Джона Болтона с поста своего советника по причине «категорического несогласия» членов администрации со многими его предложениями. Кандидатуру нового советника глава Белого дома намерен представить на следующей неделе.

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