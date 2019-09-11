Багдад, 11 сентября 2019, 22:51 — REGNUM Иракское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата, атаковавшего иракские подразделения в восточной провинции Дияла.
Об этом сообщается 11 сентября на официальном сайте ополченцев.
«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», расположенная в оперативном центре Дияла в районе Канаан, сумела сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — указано в опубликованном сообщении.
О принадлежности сбитого аппарата к какой-либо из воюющих в этом регионе сторон ничего не сообщается.
Стоит отметить, что иракские ополченцы убеждены в том, что воздушные удары по их подразделениям наносят беспилотники Израиля по разведданным США.
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