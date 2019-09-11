Киев, , 22:08 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 сентября, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, если Газпром будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, то Украина потребует у России компенсаций. Как обычно, Украина будет требовать астрономические суммы в $11−14 млрд.

«Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы, и тогда Газпром» не придётся компенсировать нам эти $11—14 млрд», — сказал Витренко.

Он подчеркнул, что если Москва со своей позиции не сдвинется, то транзит газа через Украину будет прекращен с 1 января 2020 года. И в этом случае Киев тоже будет добиваться компенсаций, правда, непонятно за что.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев намерен запустить очередной арбитраж против России из-за действующего транзитного контракта. Слушания дела назначены на весну 2021 года.