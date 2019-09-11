Вашингтон, , 21:38 — REGNUM Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.

Истребитель-бомбардировщик F-35 Иван Шилов © ИА REGNUM

В Пентагоне отмечают, что общая сумма этой сделки составляет $6,5 млрд и облегчит оперативную совместимость польских Вооруженных сил с американскими военными.

«Предлагаемая продажа F-35 Польше даст ей значительное повышение оборонного потенциала для отражения агрессии в регионе и обеспечит оперативную совместимость с Вооружёнными силами США», — указано в тексте сообщения агентства Пентагона.

Истребители пятого поколения F-35 должны заменить в ВВС Польши боевые самолёты Миг-29 и Су-22, выпущенные в СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности продажи Польше истребителей F-35 из числа предназначавшихся Турции самолётов этого типа.

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