Челябинск, , 21:07 — REGNUM Председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров отказался идти в новый состав представительного органа. Он останется работать в Ленинском райсовете, пишут местные СМИ.

Челябинск Александр Комаров © ИА REGNUM

О своём решении Мошаров объявил на заседании политсовета районного отделения «Единой России».

Думу он возглавлял с 2010 года. Также несколько лет считался главой города. В очередной раз депутатом Ленинского райсовета он был избран 8 сентября. Теперь районные советы депутатов семи районов Челябинска сформируют из своих составов новый созыв думы.

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