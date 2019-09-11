Вашингтон, 11 сентября 2019, 20:50 — REGNUM На освободившийся пост советника президента США по вопросам национальной безопасности претендуют пять кандидатов. Об этом 11 сентября сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.
По его словам, всех пятерых претендендов он считает высоко квалифицированными. «Это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года», — отметил президент.
Окончательное решение о том, кто займёт должность советника, Дональд Трамп пообещал принять на следующей неделе.
Напомним, накануне президент США объявил о решении уволить Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности по причине «категорического несогласия» членов администрации со многими его предложениями. Временно исполнять обязанности Болтона будет его прежний заместитель Чарльз Капперман.
Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: почему Трамп решил попрощаться с Болтоном?