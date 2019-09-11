Вашингтон, , 20:50 — REGNUM На освободившийся пост советника президента США по вопросам национальной безопасности претендуют пять кандидатов. Об этом 11 сентября сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, всех пятерых претендендов он считает высоко квалифицированными. «Это хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года», — отметил президент.

Окончательное решение о том, кто займёт должность советника, Дональд Трамп пообещал принять на следующей неделе.

Напомним, накануне президент США объявил о решении уволить Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности по причине «категорического несогласия» членов администрации со многими его предложениями. Временно исполнять обязанности Болтона будет его прежний заместитель Чарльз Капперман.

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