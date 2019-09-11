Курск, , 20:32 — REGNUM Бывший депутат Курского городского собрания Надежда Тарубарова, обвиняемая в растрате и отмывании денег, с 11 сентября находится под домашним арестом. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Курска.

10 сентября Тарубаровой изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Ей нельзя без разрешения следователей покидать жильё, общаться со свидетелями и участниками дела, пользоваться средствами связи и интернетом, отправлять и получать почту.

Тарубарову обвиняют в том, что в 2018 году она с другими руководителями ООО Топливная компания «Ант-Ойл» присвоила топливо на сумму более 20 млн рублей, которое по контракту фирма должна была поставить для нужд МВД. Также депутата обвиняют в отмывании более 4,5 млн рублей, полученных незаконно, с помощью поддельных документов.