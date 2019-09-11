Тегеран, , 20:30 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, сообщает 11 сентября пресс-служба иранского президента.

Отмечено, что это был первый разговор двух президентов после заявления Тегерана о третьем этапе сокращения своих обязательств по многосторонней ядерной сделке.

В Тегеране подчёркивают, что Хасан Рухани сообщил Макрону о готовности Ирана вернуться к соблюдению своих обязательств по ядерной сделке при достижении окончательных договорённостей с Европой по этому вопросу.

В ответ президент Франции сообщил, что Париж принимает меры для решения этого вопроса.

Напомним, многостороннее соглашение о замораживании иранской ядерной программы было разрушено Вашингтоном, в одностороннем порядке восстановившем санкции против Ирана.

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