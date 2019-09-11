Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп принял решение об отставке Джона Болтона из-за разногласий по вариантам политики в отношении Ирана, сообщает 11 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению агенства, Трамп предлагал политику смягчения санкций против Ирана чтобы организовать прямые переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани. Против этого резко выступал Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента по нацбезопасности.

При этом, сообщает Bloomberg, министр финансов США Стивен Мнучин поддержал смягчение антииранских санкций для переговоров с Ираном и сразу же после этого Трамп решил уволить Болтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп объявил об отставке Джона Болтона.

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