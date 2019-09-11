Душанбе, , 20:10 — REGNUM Власти Таджикистана приняли постановление от 30 августа 2019 года о прекращении действия инвестиционного соглашения с китайской компанией «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» о модернизации и введении в эксплуатацию предприятий по производству аммиака и карбамида на базе ОАО «Азот» (бывший «Таджик Азот»), заключённого три года назад, 3 сентября 2016 года.

В документе отмечается, что подобное решение со стороны правительства Таджикистана обусловлено тем, что китайская компания не выполнила взятые по договору на себя обязательства.

Напомним, что после заключения соглашения китайская компания получила контрольный пакет акций ОАО «Азот» (50% + 1 акция). При этом «Хэнань Чжун-Я Холдинговая Группа» должна была инвестировать в предприятие 360 млн долларов. На эти вложения компания обязалась не только достроить и оснастить предприятие ОАО «Азот» современными технологиями, но и уже в начале 2018 года начать производство продукции.

Однако никакие производственные работы компания не начала.

Отметим, что ОАО «Азот», расположенный в Хатлонской области Таджикистана — это единственный производитель минеральных удобрений в Таджикистане.