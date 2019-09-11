Москва, , 19:54 — REGNUM В Общественной палате Российской Федерации предлагают создать институт профессиональных наблюдателей на выборах всех уровней и отказаться от наблюдателей от участвующих в выборах кандидатов и партий. Соответствующее предложение сделал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов на заседании рабочей группы ОП по безопасности интернета.

Единый день голосования Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению Кирьянова, люди якобы не верят наблюдателям, которые есть от партий и кандидатов, и вообще не верят, что выборы бывают чистыми и прозрачными. Все это является хорошей почвой, на которой растет «фейковщина».

Выход из сложившейся ситуации Кирьянов предлагает весьма странный — отказаться от партийных и кандидатских наблюдателей и перейти к системе «профессиональных наблюдателей».

Обучать профессиональных наблюдателей Кирьянов предлагает в системах избирательных комиссий.

«Люди такого уровня подготовки, внесенные в реестр, имеющие специальное удостоверение, вот эти люди могут и должны сформировать рынок наблюдателей. Причем надо обязать кандидатов от партий платить белую зарплату этим наблюдателям в зависимости от уровня выборов», — пояснил свою идею Кирьянов.

Он считает, что таких «профессиональных наблюдателей» надо набрать около 500 тыс. человек, что позволит закрыть все избирательные участки в стране. Кирьянов почему-то считает, что такие наблюдатели не будут испытывать «каких-то привязанностей».

Стоит отметить, что нынешняя система наблюдения на выборах достаточно сбалансирована — каждый участник выборов может поставить на участок для голосования своего наблюдателя. Другое дело, что политическая апатия в обществе иногда не позволяет набрать нужное количество мотивированных людей, чтобы закрыть все необходимые избирательные участки. Любая же «профессиональная система», да еще и завязанная на избирательные комиссии, сразу провоцирует использование административного ресурса, что не добавит выборам прозрачности.