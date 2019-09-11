Москва, , 20:59 — REGNUM Отношения олигарха Игоря Коломойского и президента Украины Владимира Зеленского не вписываются в структуру «начальник-подчинённый». Об этом заявил украинский общественный деятель Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если говорить о взаимоотношениях Зеленского и Коломойского, то это очень интересная вещь. Многие считают, что это отношения Карабаса и Буратино. Но это совершенно другая сказка. Возможно, что сказка там Колобок, но только неизвестно, кто из них Колобок и кто кого съест», — заявил Кот.

Украинский эксперт отметил, что сейчас, поработав в должности президента, Зеленский изменился и сильно отличается от самого себя полугодичной давности.

«Он очень много работает, надеюсь, искренне хочет добра нашей стране. Коломойский тоже много работает, но у него задачи другие — сперва вернуть всё то, что у него отобрала прошлая власть, и, конечно, приумножить собственную империю», — заявил участник ток-шоу.

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча Зеленского и Коломойского – предостережение новому Майдану