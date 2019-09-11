Лондон, , 19:40 — REGNUM Палата общин укоротила руки премьер-министру Борису Джонсону, отвергнув его предложение назначить выборы на 15 октября, пишет испанское издание ABC. Главе государства была необходима поддержка двух третей депутатов, чтобы объявить генеральные выборы, но он получил только 293 голоса из необходимых 434. Этот шаг премьер-министра, призванный проверить результаты опросов, обещавшие ему 35% голосов, провалился в тот же день, когда парламент приостановил свои заседания на пять недель — отдых, который, без сомнения, будет не слишком спокойным.

Марина Захарова © ИА REGNUM

В настоящий момент власть в Соединенном Королевстве не только чувствует себя как на иголках — она глубоко раздроблена, как и Консервативная партия и британское общество, отмечает ABC. Джонсон, изгнавший «мятежных тори», теперь вынужден подчиняться новому закону парламента, который предписывает просить трехмесячной отсрочки у Брюсселя, если соглашение о Брексите не будет достигнуто к 19 октября. Такой перенос сроков, расцениваемый премьер-министром как «унижение», подразумевает конфликт, исход которого неизвестен.

«Как будто ситуация и так не была достаточно сложной, недоверие, которое британские депутаты испытывают к Джонсону, и его желание подавить это чувство сделались очевидными благодаря еще одному требованию, одобренному в ходе голосования: чтобы документы, которые содержат описание последствий Брексита без соглашения, были обнародованы», — добавляет испанское СМИ.