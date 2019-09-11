Буэнос-Айрес, , 19:39 — REGNUM «Буэнос-Айрес опять был парализован, — пишет сегодня, 11 сентября, испанское издание El Pais. — Несколько профсоюзных организаций объявили до 10 различных акций в аргентинской столице, требуя повышения зарплат. Протесты совпали с новым социальным поворотом правительства Маурисио Макри, которое рассматривает выдачу внеочередной премии в 5 тысяч песо (100 долларов) всем работникам частного сектора и не намерено противиться принятию законопроекта о чрезвычайной продовольственной ситуации, который разрабатывает перонистская оппозиция».

Министр производства и труда Данте Сика подтвердил: в ожидании того, что в четверг станут известны масштабы августовской инфляции (вероятно, она составит около 5%), правительство думает выплатить сотрудникам частных предприятий ту же сумму (5 тысяч песо), которую в августе уже получили государственные служащие. «Инфляционный скачок, от которого мы страдаем, результат девальвации после предварительных выборов (PASO), создает достаточно беспокойства насчет потери реальной зарплаты», — сказал министр.

Представители крупнейшего профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT), встретившись с Данте Сикой, сообщили, что вопрос внеочередной премии был частично закрыт и остается лишь решить, выплатят 5 тысяч песо единовременно, в конце сентября, или в два этапа — в сентябре и октябре. Профсоюзы, парализовавшие во вторник Буэнос-Айрес и центр других городов, принадлежали к Ассоциации государственных служащих (ATE) и Центру трудящихся Аргентины (CTA). В основном они связаны с левым флангом киршнеризма, уточняет El Pais.